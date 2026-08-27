РФ сбросила семь авиабомб на Краматорск: два человека ранены

Фото: ГСЧС Донбасса

В ночь на 27 августа российские войска нанесли удар по Краматорску Донецкой области, сбросив на жилую застройку семь авиабомб. В результате атаки ранения получили два человека

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Повреждены 16 многоквартирных домов и другие объекты гражданской инфраструктуры. Также возникли пожары.

В одном из пятиэтажных домов из-за разрушения лестничной клетки четыре человека оказались заблокированными в квартирах на четвертом и пятом этажах.

Спасатели разобрали около 150 кг строительных конструкций и помогли жителям эвакуироваться.

Кроме того, чрезвычайники ликвидировали пожар в квартире другого пятиэтажного дома.

Напомним, утром 26 августа россияне сбросили на Славянск Донецкой области три авиабомба. В результате удара повреждены 13 многоквартирных домов. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения.