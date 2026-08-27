Судья на Киевщине за $2,5 тысяч помогал оформить отсрочку от мобилизации

Фото: ГБР

ГБР сообщило о подозрении главе одного из районных судов Киевщины. За $2,5 тысяч он помогал военнообязанному получить судебное решение, которое могло стать основанием для отсрочки от мобилизации

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По материалам следствия, мужчина через знакомого таксиста-посредника договорился с судьей о встрече. Во время разговора председатель суда объяснил, как оформить документы, чтобы дело попало именно в его суд.

В частности, военнообязанному посоветовали арендовать жилье в соответствующем районе или зарегистрироваться там как внутренне перемещенное лицо. Муж выполнил эти рекомендации, арендовал квартиру, оформил статус ВПЛ и подал заявление об установлении факта самостоятельного воспитания несовершеннолетнего ребенка.

По данным ГБР, судья лично забрал документы и обеспечил разделение дела на себя. В дальнейшем он продолжал консультировать заявителя по оформлению дела и сообщил, что приходить на заседание не нужно.

После принятия решения мужчина должен был получить его копию через посредника и передать за это $2,5 тысяч.

После передачи денег работники ГБР задержали посредника. В его автомобиле изъяли средства и мобильные телефоны.

Также правоохранители провели обыски в суде и по месту жительства судьи. В помещении суда изъяли телефон председателя суда и материалы других подобных дел.

Следователи проверяют судебные решения, после которых военнообязанные могли получать отсрочки от мобилизации и выезжать за границу.

Судьи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины, а посреднику – по ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали двух жителей Николаева, один из которых - бывший народный депутат. Они за $10 тысяч обещали военнообязанному помочь оформить третью группу инвалидности, чтобы он получил отсрочку от мобилизации.