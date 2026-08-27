Судья на Киевщине за $2,5 тысяч помогал оформить отсрочку от мобилизации
ГБР сообщило о подозрении главе одного из районных судов Киевщины. За $2,5 тысяч он помогал военнообязанному получить судебное решение, которое могло стать основанием для отсрочки от мобилизации
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.
По материалам следствия, мужчина через знакомого таксиста-посредника договорился с судьей о встрече. Во время разговора председатель суда объяснил, как оформить документы, чтобы дело попало именно в его суд.
В частности, военнообязанному посоветовали арендовать жилье в соответствующем районе или зарегистрироваться там как внутренне перемещенное лицо. Муж выполнил эти рекомендации, арендовал квартиру, оформил статус ВПЛ и подал заявление об установлении факта самостоятельного воспитания несовершеннолетнего ребенка.
По данным ГБР, судья лично забрал документы и обеспечил разделение дела на себя. В дальнейшем он продолжал консультировать заявителя по оформлению дела и сообщил, что приходить на заседание не нужно.
После принятия решения мужчина должен был получить его копию через посредника и передать за это $2,5 тысяч.
После передачи денег работники ГБР задержали посредника. В его автомобиле изъяли средства и мобильные телефоны.
Также правоохранители провели обыски в суде и по месту жительства судьи. В помещении суда изъяли телефон председателя суда и материалы других подобных дел.
Следователи проверяют судебные решения, после которых военнообязанные могли получать отсрочки от мобилизации и выезжать за границу.
Судьи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины, а посреднику – по ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве правоохранители задержали двух жителей Николаева, один из которых - бывший народный депутат. Они за $10 тысяч обещали военнообязанному помочь оформить третью группу инвалидности, чтобы он получил отсрочку от мобилизации.