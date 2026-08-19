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19 серпня 2026, 08:36

Реактивний дрон РФ уперше долетів до Рівненщини: ППО збила ворожу ціль

19 серпня 2026, 08:36
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Увечері 18 серпня російські війська атакували Рівненську область. За даними моніторингових ресурсів, до регіону вперше міг дістатися російський реактивний безпілотник, який, імовірно, летів з окупованого Криму

Про це інформує RegioNews з посиланням на журналіста Андрія Цаплієнка.

Ворожий реактивний дрон подолав близько 900 кілометрів територією України.

Під час атаки Повітряні сили ЗСУ фіксували реактивні безпілотники, зокрема, над Вінницькою, Хмельницькою, Тернопільською та Рівненською областями. Увечері військові також повідомляли про рух реактивного БпЛА через Тернопільщину в напрямку Дубна.

Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що на півдні області працювали сили протиповітряної оборони.

"Маємо збиття ворожої цілі. Люди внаслідок атаки не постраждали", – зазначили в ОВА.

Наслідки падіння уламків та тип збитої цілі уточнюються.

Російський реактивний дрон вперше долетів до Рівненщини. Фото: t.me/Tsaplienko

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Росія збудувала та розширила щонайменше 10 військових баз уздовж кордонів з Україною та Білоруссю. Їх можуть використовувати для масованого запуску новітніх реактивних безпілотників, щоб виснажувати та проривати українську протиповітряну оборону.

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