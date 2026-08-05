Оккупанты ударили FPV-дроном по многоэтажке в Херсоне: вспыхнул пожар

Фото: Херсонская ГВА

Оккупационные войска продолжают атаковать Херсон. Около 5:40 вражеский FPV-дрон попал в одну из квартир многоэтажного дома в Корабельном районе города

Об этом сообщил руководитель Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews .

В результате атаки вспыхнул пожар. Спасатели ГСЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

По словам соседей, в квартире долгое время никто не проживал.

Пока информации о погибших или пострадавших из-за этой атаки нет.

Напомним, утром 4 августа российские террористы устроили охоту на продавца фруктов в Херсоне . FPV-дрон преследовал мужчину и атаковал его у рынка "Три штыка". Он выжил, но получил ранение.