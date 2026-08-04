Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мальчик, управляя двухколесным электротранспортом, не справился с управлением и врезался в металлическую трубу ограды частного дома.

В результате удара 12-летний ребенок получил тяжелые травмы. Медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мальчика не удалось.

По данному факту следователи открыли уголовное производство.

Напомним, в Киевской области 17-летний парень на "ВАЗе", двигаясь задним ходом, наехал на 61-летнюю женщину, которая отдыхала у водоема. Пострадавшую госпитализировали.