В Киевской области 12-летний мальчик погиб в ДТП на электротранспорте
Происшествие случилось утром 3 августа в селе Бушево Белоцерковского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Мальчик, управляя двухколесным электротранспортом, не справился с управлением и врезался в металлическую трубу ограды частного дома.
В результате удара 12-летний ребенок получил тяжелые травмы. Медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мальчика не удалось.
По данному факту следователи открыли уголовное производство.
Напомним, в Киевской области 17-летний парень на "ВАЗе", двигаясь задним ходом, наехал на 61-летнюю женщину, которая отдыхала у водоема. Пострадавшую госпитализировали.
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
Из-за российской атаки часть Сумщины осталась без электроэнергии
04 августа 2026, 10:16Удар по Харьковщине: погиб 72-летний мужчина, ранен ребенок и еще шесть человек
04 августа 2026, 09:57ГСЧС показала последствия российского удара по Одесщине
04 августа 2026, 09:54Закопал мать и сына во дворе: в Полтавской области будут судить мужчину за двойное убийство
04 августа 2026, 09:42В Ивано-Франковске мужчину нашли мертвым у многоэтажки
04 августа 2026, 09:39На Хмельнитчине фура врезалась в автобус с пассажирами: четверо пострадавших
04 августа 2026, 09:25Мало победить Россию – важно не превратить Украину в ее подобие
04 августа 2026, 09:10Полтавщина – вторая в Украине по распространению болезни Лайма: тревожная статистика
04 августа 2026, 08:59Оккупанты продвинулись на Сумщине – DeepState
04 августа 2026, 08:56В Херсоне россияне устроили "охоту" на продавца фруктов с помощью FPV-дрона
04 августа 2026, 08:54
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса