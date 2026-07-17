В Ровенской области чиновники присвоили государственное имущество более чем на 12 миллионов

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В Ровенской области разоблачили руководителей предприятия. Они завладели государственным имуществом более чем на 12 миллионов гривен

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в 2023 году 60-летний основатель предприятия поручил 77-летнему директору подать заявление на оформление долевой собственности на объект недвижимости. При этом он действительно законных оснований для такого переоформления не имел.

Впоследствии уже с этими документами государственный регистратор одной из общин Ровенского района внес соответствующие изменения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. В результате предприятие незаконно получило право собственности на подвальное помещение, находящееся в собственности Министерства образования и науки Украины.

Ущерб оценивается более чем в 12 миллионов гривен.

"За совершенное подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества", - говорят в полиции.

Напомним, что Головановская окружная прокуратура разоблачила схему хищения бюджетных средств на закупки топлива для учебных заведений. Директор киевского предприятия поставил в школы уголь, который по своим характеристикам не отвечает государственным стандартам.