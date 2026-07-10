23 таунхауса и офисный центр: какое имущество обнаружили у семьи главы СБУ Закарпатья

Фото: hromadske

Родственники руководителя Управления СБУ в Закарпатской области Сергея Кононенко приобрели 23 таунхауса в коттеджных городках вблизи Киева. Часть недвижимости оформили уже после начала полномасштабного вторжения

Об этом говорится в расследовании hromadske, передает RegioNews.

По данным журналистов, мать, сестра, свояк, теща и тесть Кононенко стали владельцами недвижимости в двух связанных между собой коттеджных городках – Dream House и "Паларис" в Киевской области.

Общая рыночная стоимость этих активов могла достигать около миллиона долларов. В то же время, официальная стоимость части приобретенных земельных участков, на которых уже были возведены дома, была значительно ниже.

Коттеджный городок Dream House, youtube Dream Househromadske

В Dream House сестра должностного лица и ее муж в 2022 году получили в собственность 11 земельных участков с уже построенными таунхаусами. Еще 12 объектов семья приобрела в коттеджном городке "Паларис".

Журналисты также установили связь этих коттеджных городков с бориспольскими бизнесменами Дмитрием и Александром Гнатко. По данным расследования, Кононенко был знаком с ними еще до покупки недвижимости его родственниками.

Кроме этого, hromadske сообщает, что отец чиновника в 2021 году стал владельцем компании, на балансе которой находится ряд объектов недвижимости в Борисполе. Их общую стоимость журналисты оценивают примерно в 2 миллиона долларов.

Сергей Кононенко работает в СБУ как минимум с 2016 года. В 2022 году президент Владимир Зеленский назначил его руководителем СБУ в Кировоградской области, а в 2024 году возглавил Управление СБУ в Закарпатской области.

В расследовании отмечается, что по состоянию на конец июня 2026 семья Кононенко продала шесть из 23 таунхаусов.

Видео расследования – по ссылке.

Напомним, Печерский районный суд Киева запретил журналистам и общественной организации распространять информацию о недвижимости, сделках и инвестициях брата директора ГБР Алексея Сухачева – харьковского бизнесмена Александра Сухачева.

По данным журналистов, решение суда было принято 6 июля – именно в день, когда они готовили к публикации расследование о 143 объектах недвижимости, которые, по их данным, принадлежали или принадлежат брату директора ГБР.