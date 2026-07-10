09:56  10 июля
"Прилеты по Киеву – это прекрасно": в Хмельницком разоблачили предполагаемого агента РФ
10:22  10 июля
В Винницкой области люди спасли 7-летнюю девочку от попытки похищения
00:35  10 июля
"Слава ТЦК": участников "бунта" на Сыхове заставили извиниться
UA | RU
UA | RU
10 июля 2026, 08:33

23 таунхауса и офисный центр: какое имущество обнаружили у семьи главы СБУ Закарпатья

10 июля 2026, 08:33
Читайте також українською мовою
Фото: hromadske
Читайте також
українською мовою

Родственники руководителя Управления СБУ в Закарпатской области Сергея Кононенко приобрели 23 таунхауса в коттеджных городках вблизи Киева. Часть недвижимости оформили уже после начала полномасштабного вторжения

Об этом говорится в расследовании hromadske, передает RegioNews.

По данным журналистов, мать, сестра, свояк, теща и тесть Кононенко стали владельцами недвижимости в двух связанных между собой коттеджных городках – Dream House и "Паларис" в Киевской области.

Общая рыночная стоимость этих активов могла достигать около миллиона долларов. В то же время, официальная стоимость части приобретенных земельных участков, на которых уже были возведены дома, была значительно ниже.

Коттеджный городок Dream House, youtube Dream Househromadske

В Dream House сестра должностного лица и ее муж в 2022 году получили в собственность 11 земельных участков с уже построенными таунхаусами. Еще 12 объектов семья приобрела в коттеджном городке "Паларис".

Журналисты также установили связь этих коттеджных городков с бориспольскими бизнесменами Дмитрием и Александром Гнатко. По данным расследования, Кононенко был знаком с ними еще до покупки недвижимости его родственниками.

Кроме этого, hromadske сообщает, что отец чиновника в 2021 году стал владельцем компании, на балансе которой находится ряд объектов недвижимости в Борисполе. Их общую стоимость журналисты оценивают примерно в 2 миллиона долларов.

Сергей Кононенко работает в СБУ как минимум с 2016 года. В 2022 году президент Владимир Зеленский назначил его руководителем СБУ в Кировоградской области, а в 2024 году возглавил Управление СБУ в Закарпатской области.

В расследовании отмечается, что по состоянию на конец июня 2026 семья Кононенко продала шесть из 23 таунхаусов.

Видео расследования – по ссылке.

Напомним, Печерский районный суд Киева запретил журналистам и общественной организации распространять информацию о недвижимости, сделках и инвестициях брата директора ГБР Алексея Сухачева – харьковского бизнесмена Александра Сухачева.

По данным журналистов, решение суда было принято 6 июля – именно в день, когда они готовили к публикации расследование о 143 объектах недвижимости, которые, по их данным, принадлежали или принадлежат брату директора ГБР.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье СБУ расследование журналисты Недвижимость Сергей Кононенко
Замглавы Одесского облсовета поймали на схеме: требовал 50 тысяч долларов
09 июля 2026, 14:55
Расследование о 143 квартирах брата директора ГБР: суд запретил публикацию
07 июля 2026, 13:05
Имущество на 9,6 млн грн: на Закарпатье будут судить экслесного за ложь в декларации
06 июля 2026, 18:59
Все новости »
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
На Закарпатье 10-месячный ребенок отравился крысиным ядом
10 июля 2026, 10:59
РФ ударила по частному сектору в Донецкой области: из-под завалов достали тела двух погибших
10 июля 2026, 10:37
В Винницкой области люди спасли 7-летнюю девочку от попытки похищения
10 июля 2026, 10:22
"Прилеты по Киеву – это прекрасно": в Хмельницком разоблачили предполагаемого агента РФ
10 июля 2026, 09:56
Россия атаковала Днепропетровщину: пострадал мужчина, повреждены предприятие и АЗС
10 июля 2026, 09:38
Львовский взрыв: не бунт против войска, а протест против произвола
10 июля 2026, 09:16
РФ ночью атаковала Украину 137 дронами: есть попадания на 16 локациях
10 июля 2026, 08:57
Россияне атаковали 26 населенных пунктов Сумщины: девять человек ранены
10 июля 2026, 08:10
В Вишневом продолжается ликвидация последствий атаки: работают более 300 спасателей
10 июля 2026, 07:46
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Сергей Фурса
Павел Казарин
Все блоги »