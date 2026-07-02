Нажился на отоплении школ: в Кировоградской области будут судить поставщика некачественного угля

Фото: прокуратура Кировоградской области

Головановская окружная прокуратура разоблачила схему хищения бюджетных средств на закупки топлива для учебных заведений. Директор киевского предприятия поставил в школы уголь, который по своим характеристикам не отвечает государственным стандартам

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

По данным следствия, в 2024 году один из лицеев Головановщины провел закупку каменного угля для отопления десяти учебных заведений общины.

Победителем тендера стало киевское предприятие, которое обязалось поставить более 260 тонн угля на сумму более 2,4 млн. гривен.

Однако при проверке правоохранители установили, что часть поставленного топлива не отвечала требованиям государственных стандартов и условиям договора. Образцы угля изъяли в нескольких филиалах лицея и направили на экспертные исследования. Выводы экспертов подтвердили, что топливо не отвечало заявленным качественным характеристикам.

Тем не менее, поставщик получил полную оплату за товар. По результатам судебно-экономической экспертизы, ущерб, нанесенный местному бюджету из-за поставок некачественного угля, составляет более 1,6 млн гривен.

В настоящее время директору общества уведомлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины – завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах.

Напомним, что в столице сообщили о подозрении бывшему чиновнику " Киевзеленстроя ". Речь идет о растрате средств на реконструкцию сквера.