В Ровенской области разоблачили "бизнесменов", которые организовали "туры" для ухилянцев

Фото: Национальная полиция

В Ровенской области задержаны организаторы схемы. Они за тысячи долларов продавали ухилянтам "пути" за границу

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

41-летний мужчина разработал схему доставки двух лиц призывного возраста в страны Европейского Союза. Он попросил своего 51-летнего сообщника на автомобиле Ford Focus приехать в Сарну и встретиться там с двумя "клиентами".

Впоследствии правоохранители задержали 51-летнего злоумышленника во время трансфера двоих мужчин. Он и его сообщник получили подозрения. Суд избрал обе меры предосторожности в виде содержания под стражей с правом внесения залога. 41-летний фигурант им воспользовался, а 51-летний находится в следственном изоляторе.

В ближайшее время оба предстанут перед судом.

Напомним, правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. Схемы действовали в разных областях страны.