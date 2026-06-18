На Рівненщині викрили "бізнесменів", які організували "тури" для ухилянтів

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У Рівненській області затримали організаторів схеми. Вони за тисячі доларів продавали ухилянтам "шляхи" за кордон

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

41-річний чоловік розробив схему щодо доставки двох осіб призовного віку до країн Європейського Союзу. Він попросив свого 51-річного спільника на автомобілі Ford Focus приїхати до міста Сарни та зустрітись там з двома "клієнтами".

Згодом правоохоронці затримали 51-річного зловмисника під час трансферу двої чоловіків. Він та його спільник отримали підозри. Суд обрав обом запобіжні заходи у виді тримання під вартою із правом внесення застави. 41-річний фігурант ним скористався, а 51-річний наразі перебуває у слідчому ізоляторі.

Найбдижчим часом обидва постануть перед судом.

Нагадаємо, правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок. Схеми діяли в різних областях країни.