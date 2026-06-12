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12 июня 2026, 16:38

В Киеве водитель Volkswagen вылетел на встречную полосу и протаранил два автомобиля

12 июня 2026, 16:38
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Фото: Скриншот с видео
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В Соломенском районе Киева 12 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии никто не пострадал

Об этом сообщили в патрульной полиции, передает RegioNews.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Audi и Hyundai.

На место происшествия прибыли патрульные полицейские.

Правоохранители составили на водителя Volkswagen протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение ПДД, повлекшее за ДТП). Кроме того, водителю вынесено постановление по ч. 1 ст. 126 КУоАП из-за отсутствия страхового полиса.

Дальнейшее решение по делу будет принимать суд.

Напомним, что в Киеве на Харьковском шоссе 12 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого движение транспорта затруднено в обоих направлениях.

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