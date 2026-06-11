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11 июня 2026, 17:47

Пьяный "гонщик" в Киеве убегал от полиции задним ходом и врезался в ограждение

11 июня 2026, 17:47
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Фото: Скриншот с видео
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Очередное "пьяное" происшествие в центре Киева закончилось аварией и задержанием. В Печерском районе водитель в состоянии сильного опьянения пытался уйти от ответственности, но врезался в ограждение

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .

Инцидент произошел после обращения на спецлинию 112. По словам заявителя, мужчина разбил палкой фару его скутера, после чего пытался покинуть место происшествия на автомобиле. Однако во время бегства водитель въехал в ограждение.

До прибытия правоохранителей заявитель вместе со свидетелями происшествия смог помешать мужчине скрыться.

Патрульные задержали предполагаемого нарушителя. У него обнаружили явные признаки алкогольного опьянения и агрессивное поведение.

При проверке с помощью алкотестера Драгер результат составил 1,08 промилле алкоголя.

На водителя составили административные материалы по ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой ДТП).

Для установления всех обстоятельств происшествия вызвали следователей. Продолжается проверка.

Напомним, событие произошло вечером 10 июня на перекрестке улиц Генерала Алмазова и Старонаводницкой. Водитель "ВАЗа" во время поворота налево не пропустил ехавший навстречу BMW. После столкновения неуправляемая иномарка вылетела на велосипедный переезд и сбила 49-летнего мужчину. Он получил тяжелые травмы и умер по дороге в больницу в "скорой".

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