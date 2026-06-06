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06 червня 2026, 10:26

На Рівненщині завершили пошуки 15-річного хлопця: його виявили мертвим

06 червня 2026, 10:26
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Понад місяць правоохоронці розшукували 15-річного жителя Рівненського району, який зник 5 травня

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

До пошуків були залучені ювенальні поліцейські, оперативники, кінологи, поліцейські офіцери громад, нацгвардійці, рятувальники, лісники, а також небайдужі громадяни. Використовувалися квадрокоптери та аналізувалися десятки годин записів камер системи "Безпечне місто".

На жаль, 5 червня близько 17:15 у лісовому масиві поблизу села Нова Любомирка місцева жителька виявила тіло підлітка.

Слідчі з’ясували, що загиблим є 15-річний житель села Олександрія, який пішов з дому 5 травня. Хлопець, подолавши відстань в орієнтовно 8 кілометрів, вчинив самогубство шляхом повішення.

Тіло направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи та встановлення остаточних обставин і причини смерті.

Нагадаємо, на Чернігівщині завершилися пошуки 17-річного Всеволода Короля, який зник наприкінці травня. Вранці 3 червня тіло неповнолітнього без ознак життя виявили у річці Бистриця в місті Бобровиця.

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