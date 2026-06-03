Фото: Национальная полиция

Трагическое событие произошло утром 2 июня на железнодорожной станции "Клевань-Петрука" в селе Новостав Ровенского района

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительной информации, около 07:30 поезд сообщением "Варшава - Киев" смертельно травмировал 17-летнего местного жителя.

По словам машиниста, юноша двигался вдоль пути, а затем внезапно начал переходить ее, не убедившись в безопасности своих действий.

В результате полученных травм парень погиб на месте происшествия. Известно, что во время инцидента он находился в наушниках.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и призывают граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности вблизи железнодорожных путей.

Напомним, в Киевской области поезд насмерть сбил мужчину. Пешеход проигнорировал запрещенный сигнал и вышел на железнодорожные пути. К сожалению, от полученных травм мужчина погиб на месте.