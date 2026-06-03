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03 июня 2026, 07:25

Избиение майора в отставке на Ровенщине: в ТЦК назначили проверку

03 июня 2026, 07:25
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Иллюстративное фото: соцсети
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В Ровенской области возник скандал, связанный с действиями работников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Они якобы избили майора в отставке и ветерана боевых действий

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

По словам дочери потерпевшего, 61-летнего майора в отставке и ветерана боевых действий в Афганистане Руслана Фараона,инцидент произошол 30 мая в городе Сарны. Она обнародовала видеозаписи и заявила о якобы жестком обращении с ее отцом со стороны неизвестных, которые остановили его на велосипеде и требовали документы.

Женщина утверждает, что после попытки зафиксировать события на телефон у мужчины отобрали устройство и насильно посадили в автомобиль. В дальнейшем, по ее словам, его доставили в помещение ТЦК, где по отношению к нему якобы применяли физическую силу и требовали подписать документы.

Пострадавший госпитализирован. По сообщениям семьи, медики диагностировали у него ряд травм, в том числе переломы ребер, пневмоторакс, черепно-мозговую травму и другие повреждения.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 УК Украины – умышленное средней тяжести телесное повреждение. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В Ровенском областном ТЦК и СП заявили, что начали служебну проверку. В случае подтверждения причастности военнослужащих их обещают привлечь к ответственности.

Также в ТЦК подчеркнули, что содействуют правоохранительным органам в установлении всех обстоятельств происшествия и призвали пользоваться только официальной информацией.

Напомним, в помещении Тернопольского областного ТЦК и СП военнообязанный мужчина совершил самоубийство. Инцидент произошел 23 мая во время пребывания гражданина в учреждении по уточнению учетных данных.

Впоследствии полиция обнародовала данные о погибшем и результатах обысков.

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