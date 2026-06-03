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03 червня 2026, 07:25

Побиття майора у відставці на Рівненщині: у ТЦК призначили перевірку

03 червня 2026, 07:25
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Ілюстративне фото: соцмережі
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На Рівненщині виник скандал, пов'язаний із діями працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Вони нібито побили майора у відставці та ветерана бойових дій

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

За словами доньки потерпілого, 61-річного майора у відставці та ветерана бойових дій в Афганістані Руслана Фараона, подія сталася 30 травня в місті Сарни. Вона оприлюднила відеозаписи та заявила про нібито жорстке поводження з її батьком з боку невідомих осіб, які зупинили його на велосипеді та вимагали документи.

Жінка стверджує, що після спроби зафіксувати події на телефон у чоловіка відібрали пристрій і силоміць посадили до автомобіля. Надалі, за її словами, його доставили до приміщення ТЦК, де щодо нього нібито застосовували фізичну силу та вимагали підписати документи.

Постраждалого госпіталізували. За повідомленнями родини, медики діагностували у нього низку травм, зокрема переломи ребер, пневмоторакс, черепно-мозкову травму та інші ушкодження.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 КК України – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Обставини інциденту встановлюються.

У Рівненському обласному ТЦК та СП заявили, що розпочали службову перевірку. В разі підтвердження причетності військовослужбовців їх обіцяють притягнути до відповідальності.

Також у ТЦК наголосили, що сприяють правоохоронним органам у встановленні всіх обставин події та закликали користуватися лише офіційною інформацією.

Нагадаємо, в приміщенні Тернопільського обласного ТЦК та СП військовозобов’язаний чоловік вчинив самогубство. Інцидент стався 23 травня під час перебування громадянина в установі для уточнення облікових даних.

Згодом поліція оприлюднила дані про загиблого та результати обшуків.

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