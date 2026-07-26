Киев охватил огонь: в результате ночных обстрелов загорелись здания

Фото: ГСЧС

В ночь на 26 июля россияне атаковали Киев. В столице вспыхнули пожары

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Пожар возник в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах столицы. В Деснянском районе сгорел склад, а также 10 машин и грузовик на парковке. В Шевченковском пылало 4-этажное отселенное здание, а в Соломенском районе загорелось нежилое помещение.

Следует отметить, что, по словам мэра столицы, пострадали три жителя Киева. Одного из них медики госпитализировали.

Все пожары ликвидированы.

Напомним, ранее российские кафиры атаковали FPV-дроном рейсовый автобус "Сумы - Стецьковка".