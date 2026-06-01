На Закарпатье "скорая" с пациентом съехала на обочину, чтобы избежать ДТП
В Берегово Закарпатской области автомобиль экстренной медицинской помощи, транспортировавший пациента в больницу, попал в дорожное происшествие из-за опасного маневра водителя электровелосипеда
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews .
По предварительной информации, медики двигались с включенными проблесковыми маячками. В то же время, звуковые сигналы не использовались.
Во время движения 77-летний мужчина на электровелосипеде неожиданно выехал на встречную полосу для поворота налево, фактически оказавшись перед автомобилем "скорой".
Чтобы избежать серьезного столкновения, водитель спецтранспорта был вынужден резко сменить траекторию движения и выехать на обочину. Несмотря на маневр, полностью избежать контакта не удалось – автомобиль задел электровелосипедиста.
В результате инцидента медицинская бригада и пациент, перевозимый в больницу, не пострадали.
На место происшествия оперативно вызвали полицию и две дополнительные бригады экстренной медицинской помощи. Одна из них продолжила транспортировку пациента в больницу, другая оказала помощь и госпитализировала участника ДТП.
