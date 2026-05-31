Смертельное ДТП во Львовской области: микроавтобус вылетел в кювет
Авария произошла 30 мая около 20:00 в пределах села Голешев, Стрыйского района. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.
Предварительно 57-летняя женщина не справилась с управлением Opel Movano. В результате микроавтобус опрокинулся и опрокинулся в кювет. От полученных травм она скончалась на месте.
"Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося", - говорят в полиции.
Напомним, Иван Кузнецов сложил полномочия заммэра в связи с расследованием ДТП. Он назвал эту аварию настоящей трагедией и выразил соболезнования родным погибшего. Он также заявил, что будет сотрудничать со следствием.
