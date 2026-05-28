Смертельна ДТП на Рівненщині: водій без шолому зірвався з мотоцикла

Аварія сталась 27 травня, близько 19:40, на автодорозі поблизу села Сівки Березнівської ТГ. Правоохорнці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Попередньо, 38-річний водій мотоцикла Bajaj boxer не впорався з керуванням. Він їхав по дорозі з гравійним покриттям. В результаті чоловік впав із мотоцикла. Від отриманих травм він загинув на місці.

Відомо, що мотоцикл не був зареєстрований, а водій був без шолома.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України", - кажуть в поліції.

