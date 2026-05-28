11:49  28 мая
Ограбил офис после атаки на Киев: мужчине грозит до 10 лет
08:38  28 мая
Сломали руку, применили шокер и газ: на Волыни будут судить работника ТЦК
08:20  28 мая
"Вам не жить в селе": на Полтавщине пьяный мужчина угрожал переселенцам оружием
UA | RU
UA | RU
28 мая 2026, 14:45

В Киевской области ВАЗ "вылетел" в кювет: погибли двое детей

28 мая 2026, 14:45
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Авария произошла на выезде из города Сквира в направлении села Большие Ерчики. К сожалению, в результате ДТП погибли дети

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно 39-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и въехала в дерево.

В результате ДТП погибли двое детей 12 и 16 лет. Водитель и его 19-летний пассажир были госпитализированы с травмами. Как показала проверка, водитель был нетрезв. Его задержали.

Напомним, ранее в Винницкой области произошло ДТП: водитель BMW наехал на люк, часть которого вылетела и пробила лобовое стекло другого BMW, которое двигалось позади. Поэтому во втором авто сработали подушки безопасности, и 27-летний вождь потерял контроль, вылетел с дороги во частный двор, протаранил припаркованный Nissan и попал в больницу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Киевская область
В Одессе в результате ДТП перевернулся автомобиль: травмированы три человека
28 мая 2026, 10:56
В Винницкой области столкнулись грузовик MAN и рейсовый автобус: восемь пострадавших
28 мая 2026, 09:42
На Волыни столкнулись автомобиль и школьный автобус: 9 пострадавших, среди них – пятеро детей
28 мая 2026, 08:57
Все новости »
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Кровавый конфликт на Днепропетровщине: 59-летний гость из Киева ранил ножом местного жителя
28 мая 2026, 15:59
Судят главу "совета депутатов" Новой Каховки
28 мая 2026, 15:47
Организаторам схемы уклонения от мобилизации в Днепре грозит до 9 лет тюрьмы
28 мая 2026, 15:30
В Харькове мужчина сам сделал себе бронирование от мобилизации
28 мая 2026, 14:20
Скандал в Винницкой области: ФЛП пропавшего военного два года получал госконтракты
28 мая 2026, 13:58
В Запорожье задержали майора полиции по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней
28 мая 2026, 13:38
На Хмельнитчине провели масштабную военную подготовку для молодежи
28 мая 2026, 13:19
В Ровно массовое отравление в детском развлекательном заведении
28 мая 2026, 12:50
В Генштабе подтвердили поражение НПЗ "Туапсинский", объектов ПВО и командных пунктов врага
28 мая 2026, 12:40
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктория Сюмар
Все блоги »