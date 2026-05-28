В Киевской области ВАЗ "вылетел" в кювет: погибли двое детей

Фото из открытых источников

Авария произошла на выезде из города Сквира в направлении села Большие Ерчики. К сожалению, в результате ДТП погибли дети

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно 39-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и въехала в дерево.

В результате ДТП погибли двое детей 12 и 16 лет. Водитель и его 19-летний пассажир были госпитализированы с травмами. Как показала проверка, водитель был нетрезв. Его задержали.

Напомним, ранее в Винницкой области произошло ДТП: водитель BMW наехал на люк, часть которого вылетела и пробила лобовое стекло другого BMW, которое двигалось позади. Поэтому во втором авто сработали подушки безопасности, и 27-летний вождь потерял контроль, вылетел с дороги во частный двор, протаранил припаркованный Nissan и попал в больницу.