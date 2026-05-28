ДТП произошло 27 мая около 13:10 вблизи села Низшая Крапивна в Гайсинском районе

Столкнулись грузовой автомобиль MAN и рейсовый автобус Volkswagen.

Предварительно, 60-летний водитель грузовика с полуприцепом, житель Николаевской области, выехал на встречную полосу. Там он допустил столкновение с автобусом, которым управлял 62-летний житель Черкасской области.

В результате ДТП травмы разной степени тяжести получили оба водителя, а также шесть пассажиров микроавтобуса в возрасте от 14 до 70 лет – жители Винницкой и Черкасской областей. Всех восьмерых пострадавших доставили в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

