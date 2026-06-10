Пограничники разнесли российский "Гиацинт-Б" на Лиманском направлении
Украинские военные продолжают уничтожать окупантов на фронте. В этот раз пограничники показали свежие кадры с атакой вражеской техники
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На видео можно увидеть работу пилотов подразделения "Страж" бригады "Месть", защищающих Украину на Лиманском направлении. Они уничтожили 152 мм российскую гаубицу "Гиацинт-Б".
"Наши дронари поразили мототехнику, средства связи и генераторную установку противника", - рассказали пограничники.
Напомним, ранее Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанесли поражение по 26 объектам российских захватчиков на временно захваченных территориях Украины и в Брянской области РФ.
Блокада оккупированного юга: Силы Обороны ударили по мосту в районе ЧонгараВсе новости »
10 июня 2026, 20:40Российские оккупанты ударили по Павлограду: горит многоэтажка
10 июня 2026, 19:44
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
Певица Елена Тополя призналась, сколько денег получила от государства на ремонт поврежденной квартиры после прилета
10 июня 2026, 23:00Цены космические: в Украине подорожали популярные летние фрукты
10 июня 2026, 22:55Смертельная авария в центре Киева: BMW отбросило на пешехода после столкновения с ВАЗ
10 июня 2026, 22:42Цены на бензин в Украине: как изменилась стоимость топлива на АЗС
10 июня 2026, 22:35В Одессе взрывотехники обезвредили боевую часть "Шахеда", застрявшую в многоэтажке
10 июня 2026, 22:20На Волыни дороги вблизи Беларуси закроют антидроновыми сетками
10 июня 2026, 21:47В Днепропетровской области россияне атаковали спасателей во время тушения пожара, есть раненые дети
10 июня 2026, 21:36В Одессе чиновники разворовали более 20 миллионов на светофорах
10 июня 2026, 21:35Призвал к убийствам украинцев: дело российского пропагандиста Бориса Корчевникова передали в суд
10 июня 2026, 20:56
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все блоги »