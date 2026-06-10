В Днепропетровской области россияне атаковали спасателей во время тушения пожара, есть раненые дети

Фото: ГСЧС

В Никопольском районе враг применил тактику "двойного удара". Когда подразделения ГСЧС прибыли для ликвидации пожара, россияне направили FPV-дрон непосредственно по месту работы спасателей

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

За день зафиксировано более 50 вражеских атак на территории Днепропетровской области.

В Никопольском районе личный состав ГСЧС попал под повторный прицельный удар. Враг атаковал место происшествия FPV-дроном. В результате попадания поврежден пожарно-спасательный автомобиль.

Вечером оккупанты атаковали Павлоград с помощью БпЛА. По предварительной информации, травмированы 4 гражданских лица, среди которых 13-летний ребенок. Чрезвычайники спасли 2 человека.

Под вражеским огнем находилась Зеленодольская территориальная община Криворожского района. В результате атаки ранения получили двое мужчин. Зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры и транспортных средств.

Оккупанты обстреляли Роздорскую и Николаевскую общины. В результате ударов полностью разрушен частный жилой дом.

Напомним, что российские войска 10 июня совершили очередную атаку на Павлоград. В результате вражеского удара существенных повреждений получил многоэтажный жилой дом.