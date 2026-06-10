Смертельная авария в центре Киева: BMW отбросило на пешехода после столкновения с ВАЗ
В Печерском районе Киева 10 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. В результате столкновения двух автомобилей на перекрестке под колесами оказался пешеход
Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .
Авария произошла на перекрестке улиц Генерала Алмазова и Князей Острожских.
По предварительным данным следствия, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ во время выполнения маневра не предпочел в движении автомобиль BMW.
От силы удара BMW потерял управление, выехал за пределы проезжей части на обочину и совершил наезд на пешехода. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали инцидента. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия и открытии уголовного производства.
Напомним, что 8 июня на трассе М-05 Киев – Одесса вблизи села Снежки Белоцерковского района произошло ДТП .