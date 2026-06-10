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10 июня 2026, 22:42

Смертельная авария в центре Киева: BMW отбросило на пешехода после столкновения с ВАЗ

10 июня 2026, 22:42
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Фото: Нацполиция
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В Печерском районе Киева 10 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. В результате столкновения двух автомобилей на перекрестке под колесами оказался пешеход

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .

Авария произошла на перекрестке улиц Генерала Алмазова и Князей Острожских.

По предварительным данным следствия, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ во время выполнения маневра не предпочел в движении автомобиль BMW.

От силы удара BMW потерял управление, выехал за пределы проезжей части на обочину и совершил наезд на пешехода. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали инцидента. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия и открытии уголовного производства.

Напомним, что 8 июня на трассе М-05 Киев – Одесса вблизи села Снежки Белоцерковского района произошло ДТП .

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