В Одессе взрывотехники обезвредили боевую часть "Шахеда", застрявшую в многоэтажке
В Одессе стражи порядка провели сложную операцию по разминированию жилого дома, поврежденного во время ночной атаки российских окупантов. В квартире на 11-м этаже многоэтажки взрывотехники обнаружили несдетонированную боевую часть вражеского дрона-камикадзе
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области, передает RegioNews .
"Взрывотехники обнаружили в квартире на 11 этаже 18-этажного жилого дома обломки "Герань-2", двигатель, электронные компоненты и недетонированную боевую часть массой 50 кг взрывчатого вещества", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, взрывчатка находилась в крайне опасном состоянии – была снаряжена взрывателем и имела механические повреждения.
Специалисты провели специальные работы по разрядке и изъятию взрывчатых материалов. В последствии они будут уничтожены в условиях полигона.
Напомним, что в ночь на 10 июня российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. Под ударом оказался Приморский район.