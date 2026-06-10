В Одессе взрывотехники обезвредили боевую часть "Шахеда", застрявшую в многоэтажке

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области

В Одессе стражи порядка провели сложную операцию по разминированию жилого дома, поврежденного во время ночной атаки российских окупантов. В квартире на 11-м этаже многоэтажки взрывотехники обнаружили несдетонированную боевую часть вражеского дрона-камикадзе

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области, передает RegioNews .

"Взрывотехники обнаружили в квартире на 11 этаже 18-этажного жилого дома обломки "Герань-2", двигатель, электронные компоненты и недетонированную боевую часть массой 50 кг взрывчатого вещества", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, взрывчатка находилась в крайне опасном состоянии – была снаряжена взрывателем и имела механические повреждения.

Специалисты провели специальные работы по разрядке и изъятию взрывчатых материалов. В последствии они будут уничтожены в условиях полигона.

Напомним, что в ночь на 10 июня российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. Под ударом оказался Приморский район.