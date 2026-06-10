На Волыни дороги вблизи Беларуси закроют антидроновыми сетками

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Волынь продолжает системное усиление обороны на границе с Белоруссией. Учитывая постоянные риски безопасности, в области реализуют новый проект — установку антидроновых сеток над отдельными участками дорог

Об этом сообщила Шацкая поселковая территориальная община, передает RegioNews .

В.и.о начальника Волынской ОВА Роман Романюк отметил, что риски со стороны соседнего государства остаются, поэтому Волынская область продолжает системно готовиться к любым возможным вызовам.

"Сегодня в области обустроены инженерные заграждения, укреплены оборонные позиции, а также реализуются новые меры безопасности. Одним из них станет установление антидроновых сеток на отдельных участках дорог, определенных и на территории Шацкого общества", - сказал Романюк.

Он также подчеркнул, что Волынь сегодня является одной из лучше подготовленных пограничных областей Украины, и эту работу необходимо продолжать.

Напомним, что в Никопольском районе , который ежедневно находится под огнем российских кафиров, усиливают меры безопасности на автодорогах. Вдоль дороги начали устанавливать специальные антидроновые сетки, чтобы минимизировать риски для водителей и пассажиров.