18:44  10 июня
В Харьковской области рецидивист бросил гранату в полицейских и открыл огонь
16:51  10 июня
Кровавая драма в Виннице: мужчина убил знакомую и покончил с собой
14:52  10 июня
На Сумщине дети бросили в огонь подозрительный предмет: произошел взрыв
UA | RU
UA | RU
10 июня 2026, 22:35

Цены на бензин в Украине: как изменилась стоимость топлива на АЗС

10 июня 2026, 22:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На фоне ситуации на Ближнем Востоке изменяются цены на АЗС. При этом правительство ввело меры по стабилизации рынка.

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Средние цены на горючее в Украине по состоянию на 10 июня таковы:

  • бензин А-95 премиум – 79,31 гривны за литр;
  • бензин А-95 – 75,34 гривны за литр;
  • бензин А-92 – 69,68 гривны за литр;
  • дизтопливо – 83,47 гривны за литр;
  • автогаз – 45,30 гривны за литр.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
бензин топливо экономика
Инфляция в Украине замедлилась: что больше всего подорожало
09 июня 2026, 23:35
В Украине ощутимо изменились цены на овощи: что подорожало
08 июня 2026, 23:55
Все новости »
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
Певица Елена Тополя призналась, сколько денег получила от государства на ремонт поврежденной квартиры после прилета
10 июня 2026, 23:00
Цены космические: в Украине подорожали популярные летние фрукты
10 июня 2026, 22:55
Смертельная авария в центре Киева: BMW отбросило на пешехода после столкновения с ВАЗ
10 июня 2026, 22:42
В Одессе взрывотехники обезвредили боевую часть "Шахеда", застрявшую в многоэтажке
10 июня 2026, 22:20
Пограничники разнесли российский "Гиацинт-Б" на Лиманском направлении
10 июня 2026, 21:55
На Волыни дороги вблизи Беларуси закроют антидроновыми сетками
10 июня 2026, 21:47
В Днепропетровской области россияне атаковали спасателей во время тушения пожара, есть раненые дети
10 июня 2026, 21:36
В Одессе чиновники разворовали более 20 миллионов на светофорах
10 июня 2026, 21:35
Призвал к убийствам украинцев: дело российского пропагандиста Бориса Корчевникова передали в суд
10 июня 2026, 20:56
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Остап Дроздов
Сергей Фурса
Виктор Ягун
Все блоги »