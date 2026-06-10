Цены на бензин в Украине: как изменилась стоимость топлива на АЗС

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На фоне ситуации на Ближнем Востоке изменяются цены на АЗС. При этом правительство ввело меры по стабилизации рынка.

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Средние цены на горючее в Украине по состоянию на 10 июня таковы:

бензин А-95 премиум – 79,31 гривны за литр;

бензин А-95 – 75,34 гривны за литр;

бензин А-92 – 69,68 гривны за литр;

дизтопливо – 83,47 гривны за литр;

автогаз – 45,30 гривны за литр.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики Украины отметили, что у Украины есть достаточные резервы горючего для обеспечения стабильной работы экономики и критической инфраструктуры. При этом постоянно ведется мониторинг запасов.