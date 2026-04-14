В Сарненском районе продолжается масштабная поисковая операция после пропажи старшего из двух братьев

В поисках привлечены значительные силы спасателей, правоохранителей и других служб.

По состоянию на 13 апреля территорию и русло реки Горынь обследовали 66 специалистов. В поисковую группу входят спасатели из трех областей (Ровенской, Черкасской и Хмельницкой), полицейские, пограничники и спецподразделение "Хищник".

Для осмотра прибрежных зон и воды используют:

13 единиц техники и 7 лодок;

три беспилотника;

подводные дроны и кинологические расчеты

Поисковая операция продолжается непрерывно, специалисты последовательно проверяют территорию вдоль реки.

Напомним, 5 апреля двое братьев в возрасте 3 и 4 лет уехали кататься на велосипедах и не вернулись. Впоследствии тело младшего ребенка обнаружили в реке. Поиски 4-летнего мальчика продолжаются.