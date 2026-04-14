В Ровенской области продолжается масштабная операция по поиску 4-летнего мальчика
В Сарненском районе продолжается масштабная поисковая операция после пропажи старшего из двух братьев
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В поисках привлечены значительные силы спасателей, правоохранителей и других служб.
По состоянию на 13 апреля территорию и русло реки Горынь обследовали 66 специалистов. В поисковую группу входят спасатели из трех областей (Ровенской, Черкасской и Хмельницкой), полицейские, пограничники и спецподразделение "Хищник".
Для осмотра прибрежных зон и воды используют:
- 13 единиц техники и 7 лодок;
- три беспилотника;
- подводные дроны и кинологические расчеты
Поисковая операция продолжается непрерывно, специалисты последовательно проверяют территорию вдоль реки.
Напомним, 5 апреля двое братьев в возрасте 3 и 4 лет уехали кататься на велосипедах и не вернулись. Впоследствии тело младшего ребенка обнаружили в реке. Поиски 4-летнего мальчика продолжаются.