На Рівненщині триває масштабна операція з пошуку 4-річного хлопчика
У Сарненському районі продовжується масштабна пошукова операція після зникнення старшого з двох братів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
До пошуків залучені значні сили рятувальників, правоохоронців та інших служб.
Станом на 13 квітня територію та русло річки Горинь обстежували 66 фахівців. До пошукової групи входять рятувальники з трьох областей (Рівненської, Черкаської та Хмельницької), поліцейські, прикордонники та спецпідрозділ "Хижак".
Для огляду прибережних зон та води використовують:
- 13 одиниць техніки та 7 човнів;
- три безпілотники;
- підводні дрони та кінологічні розрахунки.
Пошукова операція триває безперервно, фахівці послідовно перевіряють територію вздовж течії річки.
Нагадаємо, 5 квітня двоє братів віком 3 та 4 роки поїхали кататися на велосипедах і не повернулися. Згодом тіло молодшої дитини знайшли у річці. Пошуки 4-річного хлопчика продовжуються.