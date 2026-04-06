В Дубровицком районе во время поисковых работ в водоеме обнаружили тело 3-летнего мальчика. Сейчас продолжаются активные поиски еще одного ребенка

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В полицию 5 апреля около 19:00 обратилась 35-летняя жительница села Колки. Женщина сообщила, что около 15:00 ее 3- и 4-летние племянники поехали кататься на велосипеде и не вернулись.

На поиски детей немедленно привлекли личный состав полиции области, кинолога со служебной собакой, спасателей, пограничников, а также родных и небезразличных местных жителей. Во время операции также задействовали беспилотники для обследования территории с воздуха.

Во время обследования водоема правоохранители обнаружили тело младшего мальчика.

Пока поиски 4-летнего Дмитрия продолжаются.

Правоохранители обращаются к гражданам: если вам известна какая-либо информация о возможном месте нахождения ребенка, просьба срочно сообщить по телефону: 066-479-50-18 или 112.

