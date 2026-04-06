06 апреля 2026, 08:22

На Ровенщине пропали двое детей: 3-летний мальчик утонул, еще одного разыскивают

06 апреля 2026, 08:22
Фото: Национальная полиция
В Дубровицком районе во время поисковых работ в водоеме обнаружили тело 3-летнего мальчика. Сейчас продолжаются активные поиски еще одного ребенка

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В полицию 5 апреля около 19:00 обратилась 35-летняя жительница села Колки. Женщина сообщила, что около 15:00 ее 3- и 4-летние племянники поехали кататься на велосипеде и не вернулись.

На поиски детей немедленно привлекли личный состав полиции области, кинолога со служебной собакой, спасателей, пограничников, а также родных и небезразличных местных жителей. Во время операции также задействовали беспилотники для обследования территории с воздуха.

Во время обследования водоема правоохранители обнаружили тело младшего мальчика.

Пока поиски 4-летнего Дмитрия продолжаются.

Правоохранители обращаются к гражданам: если вам известна какая-либо информация о возможном месте нахождения ребенка, просьба срочно сообщить по телефону: 066-479-50-18 или 112.

Напомним, в Николаеве судили женщину, из-за халатности которой погибли двое малолетних детей. Трагедия произошла в октябре прошлого года. Женщина оставила дома без присмотра 4-летнего сына и 3-летнюю дочь, а сама ушла из дома и употребляла алкоголь со знакомыми.

полиция розыск дети Ровенская область велосипед водоем мальчики
Ругалась при детях: на Волыни судили учительницу-логопеда
05 апреля 2026, 14:15
На Житомирщине пьяный мужчина убил жену, 9-летнюю дочь, собаку и двух кошек
03 апреля 2026, 23:15
Оставила самих на весь день: во Львовской области будут судить женщину за гибель троих детей
02 апреля 2026, 14:28
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
Силы обороны отбросили россиян в Харьковской области – DeepState
06 апреля 2026, 08:42
Оккупанты планируют развивать "военно-исторический туризм" в Донецкой области
06 апреля 2026, 08:39
Силы ПВО обезвредили 114 российских беспилотников: есть попадания на 17 локациях
06 апреля 2026, 08:29
В Запорожье легковушка врезалась в дерево: спасатели деблокировали водителя
06 апреля 2026, 08:11
В одной из частей обнаружили 2000 непригодных к боевым задачам военных
06 апреля 2026, 07:56
Массированная атака на Одессу: спасатели ищут людей под завалами
06 апреля 2026, 07:54
На Херсонщине из-за вражеских ударов получили ранения пять человек
06 апреля 2026, 07:43
Враг нанес почти тысячу ударов по Запорожской области: ранен мужчина
06 апреля 2026, 07:37
На Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов повреждены дома и инфраструктура
06 апреля 2026, 07:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Владимир Поперешнюк
Все блоги »