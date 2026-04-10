Фото: Национальная полиция

На территории Дубровиччины уже пятый день продолжается масштабная операция по поиску пропавшего 4-летнего мальчика

Об этом сообщила полиция области.

К правоохранителям присоединились спасатели из Черкасской области, которые привезли с собой современное оборудование. Благодаря этому специалисты могут быстрее и тщательнее обследовать акваторию реки.

Поиски продолжаются непрерывно. Каждый день к операции привлекают значительные силы: полицейских офицеров общин, криминалистов, кинологов, оперативников, спасателей, пограничников, водолазов, бойцов спецподразделения "Хищник" и неравнодушных местных жителей.

Для обследования территории с воздуха и под водой активно применяют дроны.

Погодные условия значительно усложняют работу: сильный ветер и дождь мешают эффективному поиску. Несмотря на это, уже обследованы десятки километров суши и водоемов, проверены сотни домохозяйств.

К сожалению, по состоянию на данный момент результатов нет.

Напомним, 5 апреля двое братьев в возрасте 3 и 4 лет уехали кататься на велосипедах и не вернулись. Впоследствии тело младшего ребенка обнаружили в реке. Поиски 4-летнего мальчика продолжаются. Полицейские, спасатели, пограничники и местные жители непрерывно прочесывают леса, поля и соседние села.