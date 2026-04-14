12:03  14 апреля
В Киеве пьяный водитель Porsche устроил тройное ДТП на Оболони: среди пострадавших – дети
11:30  14 апреля
На Житомирщине мужчина "заминировал" церковь
09:14  14 апреля
В Ровенской области продолжается масштабная операция по поиску 4-летнего мальчика
UA | RU
UA | RU
14 апреля 2026, 12:00

В Ровенской области женщина на Mazda сбила ребенка

14 апреля 2026, 12:00
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла 12 апреля, около 14 часов в селе Виры. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Предварительно 35-летняя женщина была за рулем автомобиля Mazda 3. Она сбила 11-летнего мальчика, который велосипедом ехал по краю проезжей части. В результате ДТП ребенка госпитализировали с переломом бедра со смещением и значительными осадками.

"Водитель в соответствии с осмотром была трезвая. Следователь проводит досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Николаевской области подросток на мотоцикле сбил 9-летнего пешехода . После ДТП водитель покинул место происшествия, однако впоследствии вернулся. В результате наезда ребенка с телесными повреждениями госпитализировали. Сам водитель не пострадал.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
В Прикарпатье пьяный мотоциклист вылетел в кювет: погиб 16-летний парень
13 апреля 2026, 22:55
В Киевской области женщина погибла под колесами поезда
13 апреля 2026, 16:20
Тройное ДТП во Львовской области: среди пострадавших дети
13 апреля 2026, 13:35
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
В Украине ввели уголовное наказание за антисемитизм
14 апреля 2026, 14:42
На Львовщине сменили руководителя областного ТЦК: что известно
14 апреля 2026, 13:58
Оккупанты на Харьковщине атаковали Печенежскую дамбу шестью КАБами
14 апреля 2026, 13:41
Фиктивная инвалидность за деньги: в Полтаве разоблачили врачей и посредника
14 апреля 2026, 13:27
Взрывы в Днепре: 15 человек ранены, в городе пожар
14 апреля 2026, 13:15
Чернигов под атакой "Шахеда": два человека в больнице
14 апреля 2026, 12:34
Официально: правоохранители проводят обыски в U420 в шести городах
14 апреля 2026, 12:10
В Киеве пьяный водитель Porsche устроил тройное ДТП на Оболони: среди пострадавших – дети
14 апреля 2026, 12:03
Во Львовской области мужчину осудили за изнасилование 13-летней племянницы
14 апреля 2026, 11:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виталий Портников
Остап Дроздов
Все блоги »