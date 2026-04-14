На Рівненщині жінка на Mazda збила дитину

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 12 квітня, близько 14 години у селі Вири. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Попередньо, 35-річна жінка була за кермом автомобіля Mazda 3. Вона збила 11-річного хлопчика, який велосипедом їхав по краю проїзної частини. Внаслідок ДТП дитину госпіталізували із переломом стегна зі зміщенням та значними осадненнями.

"Кермувальниця відповідно до огляду була твереза. Слідчий проводить досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху)", - повідомили в поліції.

