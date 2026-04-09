В Николаевской области подросток на мотоцикле сбил 9-летнего пешехода

Фото: Национальная полиция

В поселке Казанка Баштанского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя мототранспорта и малолетнего пешехода

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 9 апреля около 08:20 по улице Мира.

По предварительным данным, 15-летний подросток, управляя мотоциклом Musstang XTREET, совершил наезд на 9-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

После ДТП водитель покинул место происшествия, однако впоследствии вернулся.

В результате наезда ребенка с телесными повреждениями госпитализировали. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести. Сам водитель не пострадал.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на тот же срок.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, в Харькове 18-летний мотоциклист разбился в ДТП с автобусом. По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.