13:00  13 апреля
Находка во время прогулки: на Хокровщине неизвестный предмет взорвался в руках парня
13:12  13 апреля
МИД отменило рекомендации воздерживаться от поездок в Венгрию
08:25  13 апреля
На Прикарпатье из реки вытащили тело мужчины
UA | RU
UA | RU
13 апреля 2026, 13:35

Тройное ДТП во Львовской области: среди пострадавших дети

13 апреля 2026, 13:35
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла 11 апреля около 12:25 на автодороге «Львов-Самбор» в селе Оброшино Львовского района. Среди пострадавших есть несовершеннолетние

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно, 29-летний водитель автомобиля Skoda Fabia столкнулся с автомобилем Kia Venga, за рулем которого находился 64-летний мужчина. От удара Kia Venga по инерции выехал на полосу встречного, где столкнулся с автомобилем ЗАЗ Lanos, за рулем которого находилась 35-летняя женщина.

В результате ДТП пострадали водитель ЗАЗ Lanos, а также пятеро пассажиров этой легковушки. В частности, это три 14-летние девочки и парни в возрасте 9 и 14 лет.

"По факту следователи отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Николаевской области подросток на мотоцикле сбил 9-летнего пешехода. После ДТП водитель покинул место происшествия, однако впоследствии вернулся. В результате наезда ребенка с телесными повреждениями госпитализировали. Сам водитель не пострадал.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
В Днепропетровской области микроавтобус ТЦК протаранил забор и заехал во двор
13 апреля 2026, 09:46
Смертельное ДТП в Черкасской области: мужчина погиб под колесами Tesla, водитель в больнице
13 апреля 2026, 09:08
В Одессе грузовик сбил женщину насмерть
12 апреля 2026, 16:15
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
В Киеве адвокат украл две элитные квартиры у клиентов
13 апреля 2026, 14:25
Стаж до 2004 года: как оцифровать трудовую книжку (пошаговая инструкция)
13 апреля 2026, 14:05
Тайные операции ГУР: Украина во время войны запускала ракетоносители в космос
13 апреля 2026, 13:57
В Краматорске из-под завалов дома достали тело женщины
13 апреля 2026, 13:43
МИД отменило рекомендации воздерживаться от поездок в Венгрию
13 апреля 2026, 13:12
Находка во время прогулки: на Хокровщине неизвестный предмет взорвался в руках парня
13 апреля 2026, 13:00
"Комфорт за деньги": СИЗО Украины заработали 52 млн грн
13 апреля 2026, 12:39
В Сумской области взрывотехники разминировали боевую часть российского беспилотника
13 апреля 2026, 12:11
На Полтавщине во время пожара в квартире погиб 48-летний мужчина
13 апреля 2026, 11:48
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »