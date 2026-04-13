Тройное ДТП во Львовской области: среди пострадавших дети

Авария произошла 11 апреля около 12:25 на автодороге «Львов-Самбор» в селе Оброшино Львовского района. Среди пострадавших есть несовершеннолетние

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно, 29-летний водитель автомобиля Skoda Fabia столкнулся с автомобилем Kia Venga, за рулем которого находился 64-летний мужчина. От удара Kia Venga по инерции выехал на полосу встречного, где столкнулся с автомобилем ЗАЗ Lanos, за рулем которого находилась 35-летняя женщина.

В результате ДТП пострадали водитель ЗАЗ Lanos, а также пятеро пассажиров этой легковушки. В частности, это три 14-летние девочки и парни в возрасте 9 и 14 лет.

"По факту следователи отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет", - сообщили в пресс-службе.

