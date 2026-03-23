23 березня 2026, 20:25

На Рівненщині в дівчини знайшли наркотиків на понад 20 мільйонів

Фото: Національна поліція
Правоохоронці викрили 21-річну жительку Сарн. Виявилось, що вона ще з осені минулого року незаконно зберігала вдома наркотики у великій кількості

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Відомо, що 21-річна жителька Сарн незаконно отримувала з метою збуту PVP, амфетамін, 4-ММС та канабіс у раніше судимого 26-річного жителя Київської області. Наркотики вона потім продавала по всій країні через пошту: "товар" вона маскувала під продукти харчування, коробки з-під техніки та навіть вазони.

У грудні минулого року вона залучила до роботи свого 23-річного чоловіка. Разом вони продали амфетамін та PVP. Під час обшуків у них знайшли наркотиків на майже 20 мільйонів гривень за цінами "чорного ринку".

"Трьох фігурантів затримали в порядку ст.208 КПК України та за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозри у вчинені злочинів, передбачених ч.2,3 ст.307 КК України (незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини в особливо великому розмірі, вчинений повторно та за попередньою змовою групою осіб)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в столиці викрили чоловіків, які влаштували виготовлення наркотиків у квартирі. Під час обшуку правоохоронці знайшли лабораторне обладнання, інгредієнти для синтезу амфетаміну, електронні ваги, мобільні телефони, банківські картки. Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

наркотики Рівненська область
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
