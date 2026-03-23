На Рівненщині в дівчини знайшли наркотиків на понад 20 мільйонів

Правоохоронці викрили 21-річну жительку Сарн. Виявилось, що вона ще з осені минулого року незаконно зберігала вдома наркотики у великій кількості

Відомо, що 21-річна жителька Сарн незаконно отримувала з метою збуту PVP, амфетамін, 4-ММС та канабіс у раніше судимого 26-річного жителя Київської області. Наркотики вона потім продавала по всій країні через пошту: "товар" вона маскувала під продукти харчування, коробки з-під техніки та навіть вазони.

У грудні минулого року вона залучила до роботи свого 23-річного чоловіка. Разом вони продали амфетамін та PVP. Під час обшуків у них знайшли наркотиків на майже 20 мільйонів гривень за цінами "чорного ринку".

"Трьох фігурантів затримали в порядку ст.208 КПК України та за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозри у вчинені злочинів, передбачених ч.2,3 ст.307 КК України (незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини в особливо великому розмірі, вчинений повторно та за попередньою змовою групою осіб)", - повідомили в поліції.

