Иллюстративное фото: из открытых источников

Калушский горрайонный суд признал невменяемой 33-летнюю жительницу Калуша, которая в июне 2025 года утопила собственную 3-летнюю дочь, и разрешил ее принудительно госпитализировать в психбольницу

Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на приговор суда, передает RegioNews.

По данным следствия, в тот день мать разбудила девочку, одела в платье, посадила в пустую ванну и открыла кран с водой. Ребенок умер от механической асфиксии.

Во время суда женщина утверждала, что не помнит всех событий и убеждена, что обнаруженное тело – "кукла".

Соседи и полиция подтвердили обстоятельства преступления, а судебно-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемая не могла осознавать свои действия и руководить ими.

Суд признал, что деяние матери содержит признаки умышленного убийства (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины) в состоянии невменяемости, и применил принудительные меры в виде госпитализации в заведение с психиатрической помощью под строгим наблюдением.

Решение суда может быть обжаловано в апелляции.

Напомним, 7 июня 2025 года на Прикарпатье полицейские нашли в квартире тело малолетнего ребенка. В убийстве подозревали мать, не предоставившую никакого объяснения правоохранителям.