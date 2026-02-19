09:08  19 февраля
В Калуше суд признал невменяемой мать, утопившую 3-летнюю дочь
08:48  19 февраля
Мартовская индексация пенсий: кому не пересчитают выплаты
08:36  19 февраля
В Хмельницкой области мужчина избил 83-летнюю пенсионерку и отобрал у нее деньги
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2026, 09:08

В Калуше суд признал невменяемой мать, утопившую 3-летнюю дочь

19 февраля 2026, 09:08
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Калушский горрайонный суд признал невменяемой 33-летнюю жительницу Калуша, которая в июне 2025 года утопила собственную 3-летнюю дочь, и разрешил ее принудительно госпитализировать в психбольницу

Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на приговор суда, передает RegioNews.

По данным следствия, в тот день мать разбудила девочку, одела в платье, посадила в пустую ванну и открыла кран с водой. Ребенок умер от механической асфиксии.

Во время суда женщина утверждала, что не помнит всех событий и убеждена, что обнаруженное тело – "кукла".

Соседи и полиция подтвердили обстоятельства преступления, а судебно-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемая не могла осознавать свои действия и руководить ими.

Суд признал, что деяние матери содержит признаки умышленного убийства (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины) в состоянии невменяемости, и применил принудительные меры в виде госпитализации в заведение с психиатрической помощью под строгим наблюдением.

Решение суда может быть обжаловано в апелляции.

Напомним, 7 июня 2025 года на Прикарпатье полицейские нашли в квартире тело малолетнего ребенка. В убийстве подозревали мать, не предоставившую никакого объяснения правоохранителям.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд лечение ребенок Ивано-Франковская область мать утопление девочка
В Днепре врачи ошибочно прооперировали здоровую руку ребенка
18 февраля 2026, 14:44
В Киеве 4-летний мальчик отравился наркотиками – мать предстанет перед судом
17 февраля 2026, 08:39
На Житомирщине с крыши детсада упала глыба снега: травмирован ребенок
16 февраля 2026, 15:49
Все новости »
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
Стало известно, почему заболели депутаты ВР: результаты проверки
19 февраля 2026, 11:38
Стрельба на Буковине: гражданские заблокировали авто полиции
19 февраля 2026, 11:14
На всех дорогах государственного значения отменено ограничение движения
19 февраля 2026, 10:52
В Ровенской области мать присвоила 4 млн грн своего сына-военного
19 февраля 2026, 10:24
На Львовщине простились с экипажем Ми-24, погибшим во время боевого задания
19 февраля 2026, 09:58
Россияне запустили по Украине 37 дронов: как отработала ПВО
19 февраля 2026, 09:44
Инцидент с военным ТЦК: футболист Колесник под ночным домашним арестом
19 февраля 2026, 09:26
Мартовская индексация пенсий: кому не пересчитают выплаты
19 февраля 2026, 08:48
В Хмельницкой области мужчина избил 83-летнюю пенсионерку и отобрал у нее деньги
19 февраля 2026, 08:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Остап Дроздов
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »