26 февраля 2026, 09:56

В Луцке мать подозревается в создании детской порнографии с участием 3-летней дочери

26 февраля 2026, 09:56
Фото: Прокуратура Украины
В Луцке 29-летней жительнице сообщили о подозрении в изготовлении, хранении, сбыте и принуждении трехлетней дочери к участию в создании детской порнографии

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что фигурантка – мама троих малолетних детей. Она принуждала трехлетнюю дочь к участию в создании видео порнографического характера, и затем посылала их через Telegram.

Проведя контроль за совершением преступления, правоохранители задержали женщину в процессуальном порядке.

Дети изъяты и находятся в приюте.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, во Львовской области будут судить злоумышленника, обвиняемого в хранении и распространении детской порнографии. В ближайшие годы он может провести за решеткой

