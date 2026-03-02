Фото: ГПСУ

Пограничники в пункте пропуска "Новые Трояны" разоблачили попытку незаконной переправки мужчины за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Местная жительница пыталась вывезти мужчину призывного возраста, выдавая его за пожилую женщину.

В ходе паспортного контроля внимание пограничников привлекла пассажирка, которая по документам родилась в 1954 году. Она была закутана в платок, молчала и избегала общения. Вместо нее на все вопросы отвечала водительница, уверяя, что это ее знакомая.

Когда пограничники попросили пассажирку снять платок, выяснилось, что под женской одеждой скрывался 30-летний мужчина.

На беглеца составили админпротокол за попытку незаконного пересечения границы.

Водительнице угрожают уголовной ответственностью – пограничники направили сообщение в полицию по ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через госграницу).

