На Рівненщині вкрили схему заробітку на землі

Фото: Нацполіція

На Рівненщині перед судом постане підприємець. Він за 2 500 доларів сприяв у вирішенні земельних питань

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, влітку минулого року керівниця фермерського господарства звернулася до однієї із сільрад із заявою про надання дозволу на викуп земельної ділянки, яку вона орендувала. Через кілька місяців 46-річний підприємець пообіцяв жінці вплинути на депутатів для отримання рішення. За це він попросив 2 500 доларів.

"Слідчий повідомив зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.369-2 (одержання неправомірної вигоди для третьої особи за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування, вчиненого за попередньою змовою групою осіб) КК України", - повідомляє поліція.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді нічого домашнього арешту.

Нагадаємо, на Тернопільщині повідомили про підозру заступнику начальника районного ТЦК за отримання хабаря. Його затримали безпосередньо під час отримання трьох тисяч доларів неправомірної вигоди. За ці кошти посадовець обіцяв безперешкодне оновлення військово-облікових документів та зняття з розшуку 28-річного жителя області.