В Ивано-Франковске произошел пожар в общежитии: людей эвакуировали
Пожар в Ивано-Франковске произошел вечером 20 января в одном из общежитий на улице Северный Бульвар
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Возгорание возникло в комнате на втором этаже пятиэтажного здания – горели домашние вещи.
Спасатели вместе с администрацией общежития вывели в безопасное место 61 жителя с верхних этажей. Пожар потушили, площадь возгорания составляла около 10 м².
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания выясняют специалисты.
Напомним, ночью 15 января на Киевщине в пожаре погибла женщина. Пострадали мужчина и трое детей.
