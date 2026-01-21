Фото: ГСЧС

Пожар в Ивано-Франковске произошел вечером 20 января в одном из общежитий на улице Северный Бульвар

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Возгорание возникло в комнате на втором этаже пятиэтажного здания – горели домашние вещи.

Спасатели вместе с администрацией общежития вывели в безопасное место 61 жителя с верхних этажей. Пожар потушили, площадь возгорания составляла около 10 м².

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания выясняют специалисты.

Напомним, ночью 15 января на Киевщине в пожаре погибла женщина. Пострадали мужчина и трое детей.