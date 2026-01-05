Смертельное ДТП на Ровенщине: пьяный правоохранитель сбил женщину и скрылся

Фото: ДБР

ГБР разыскало и сообщило о подозрении виновнику смертельного ДТП в Ровенской области – правоохранитель был за рулем в состоянии опьянения

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла около 21:40 в селе Орвяница.

По предварительной информации, правоохранитель за рулем собственного авто столкнулся с двигавшимся в попутном направлении электровелосипедом.

Водитель существенно превысил разрешенную скорость, а указанный участок дороги был хорошо освещен. Участок дороги был хорошо освещен.

В результате ехавшая на велосипеде 40-летняя женщина погибла на месте происшествия. Водитель не вызвал скорую помощь и покинул место аварии.

На следующий день он был задержан в состоянии детоксикации. От прохождения теста драгером он отказался, пока назначен анализ для определения точного количества алкоголя в крови.

Фигурант подозревается в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть потерпевшей, и в оставлении в опасности. Санкция статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности.

Напомним, в Полтавской области Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту гибели двух 17-летних сестер в результате наезда автомобиля. За рулем авто находился местный правоохранитель. Мужчину взяли под стражу на время досудебного расследования. За совершенное задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.