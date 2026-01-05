Во Львовской области столкнулись два автомобиля: травмированы четверо, среди них дети

Фото: Национальная полиция

В результате дорожно-транспортного происшествия во Львовской области пострадали четыре человека, среди которых малолетний и несовершеннолетний парни

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 4 января около 16:30 на автодороге "Броды-Тернополь" вблизи села Гаи Золочевского района. Столкнулись Renault Megane Scenic и Volkswagen Passat.

По предварительным данным полиции, автомобилем Renault управляла 43-летняя жительница Бродов, а Volkswagen – 46-летний житель того же города.

В результате столкновения пострадали водители обоих транспортных средств, а также двое пассажиров Renault – 11-летний и 17-летний жители Бродов. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Полиция продолжает устанавливать все происшествия.

