17:10  05 січня
На Рівненщині чоловік зберігав і перевозив майже 140 кг бурштину
12:24  05 січня
На Кіровоградщині поліція затримала наркоділка: йому загрожує до 10 років
10:38  05 січня
На Львівщині зіткнулися два авто: травмовані четверо, серед них діти
05 січня 2026, 17:54

Смертельна ДТП на Рівненщині: п'яний правоохоронець збив жінку і втік

05 січня 2026, 17:54
Фото: ДБР
ДБР розшукало та повідомило про підозру винуватцю смертельної ДТП на Рівненщині – правоохоронець був за кермом у стані сп'яніння

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася близько 21:40 у селі Орв'яниця.

За попередньою інформацією, правоохоронець за кермом власного авто зіштовхнувся з електровелосипедом, який рухався у попутному напрямку.

Водій суттєво перевищив дозволену швидкість, а вказана ділянка дороги була гарно освітлена. Ділянка дороги була добре освітлена.

У результаті 40-річна жінка, яка їхала на велосипеді, загинула на місці події. Водій не викликав швидку допомогу та залишив місце аварії.

Наступного дня його затримали у стані детоксикації. Від проходження тесту драгером він відмовився, наразі призначено аналіз для визначення точної кількості алкоголю у крові.

Фігурант підозрюється у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілої, та у залишенні в небезпеці. Санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади.

Нагадаємо, на Полтавщині Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом загибелі двох 17-річних сестер внаслідок наїзду автомобіля. За кермом авто був місцевий правоохоронець. Чоловіка взяли під варту на час досудового розслідування. За скоєне затриманому загрожує до 12 років увʼязнення.

Рівненська область ПДР ДТП електровелосипед правоохоронець алкогольне сп'яніння
