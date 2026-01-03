09:17  03 января
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
17:55  02 января
Во Львовской области во время празднования женщина упала с балкона и погибла
16:20  02 января
Момент прилета ракеты в Харькове попал на видео
UA | RU
UA | RU
03 января 2026, 10:20

В Киеве 32-летний мужчина угнал автобус, на котором стал виновником ДТП

03 января 2026, 10:20
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

В столице задержали мужчину, который незаконно завладел автобусом и стал виновником ДТП с несколькими пострадавшими автомобилями

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который незаконно завладел пассажирским автобусом и стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошел на одной из улиц Святошинского района. После поездки по городу нарушитель не справился с управлением, повредил несколько автомобилей и врезался в дерево.

О событии на спецлинию 102 сообщил местный житель. Он заявил, что неизвестный сел за руль автобуса и совершил ДТП. На место выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции. В ходе проверки обстоятельств правоохранители установили, что транспортным средством завладел 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, житель Полтавской области, недавно приехавший в столицу.

Согласно данным следствия, мужчина заметил припаркованный автобус "Богдан" во время прогулки по улице. Он открыл переднюю пассажирскую дверь, зашел в салон и нашел ключи от замка зажигания. После этого запустил двигатель и приступил к движению. Вскоре автобус столкнулся с припаркованными автомобилями Toyota и Mercedes, а затем съехал с проезжей части и врезался в дерево.

Нарушителя задержали на месте происшествия в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за незаконное завладение транспортным средством. Санкция статьи позволяет назначить наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. На время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, в Ровно полиция задержала 39-летнего мужчину, который угнал автомобиль "Volkswagen Caddy" знакомого мастера по СТО просто "чтобы прокатиться", патрульные обнаружили у него признаки наркотического опьянения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев ДТП задержание угон авария состояние пострадавших Святошинский район
В Ровенской области 18-летний водитель без прав сбил подростка
02 января 2026, 13:13
В Киеве мужчина избил бабушку и отца чугунной сковородкой
02 января 2026, 10:36
Пьяный сотрудник Винницкой ОВА устроил ДТП в Виннице
31 декабря 2025, 12:35
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
В Житомирской области Mercedes наехал на 44-летнего пешехода: женщина погибла на месте
03 января 2026, 12:00
В Киев прибыли международные советники по вопросам безопасности
03 января 2026, 11:45
Единый реестр оружия МВД временно приостанавливает работу: что необходимо знать
03 января 2026, 11:15
Двое пострадавших и повреждены более 10 домов в результате обстрела Днепропетровщины
03 января 2026, 11:00
Более 6 млрд долларов направило Минобороны для развития украинского ОПК в 2025 году
03 января 2026, 10:40
В столице Венесуэлы слышны серии взрывов и работа ПВО: что известно о событиях в Каракасе
03 января 2026, 09:59
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
03 января 2026, 09:17
Нанесен удар по столице Венесуэлы стратегической авиацией: что известно
03 января 2026, 08:58
Новогодняя вечеринка закончилась больницей: в Тернополе 16-летнюю девушку покусала знакомая
02 января 2026, 20:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Все блоги »