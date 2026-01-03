Фото: Национальная полиция Украины

В столице задержали мужчину, который незаконно завладел автобусом и стал виновником ДТП с несколькими пострадавшими автомобилями

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который незаконно завладел пассажирским автобусом и стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошел на одной из улиц Святошинского района. После поездки по городу нарушитель не справился с управлением, повредил несколько автомобилей и врезался в дерево.

О событии на спецлинию 102 сообщил местный житель. Он заявил, что неизвестный сел за руль автобуса и совершил ДТП. На место выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции. В ходе проверки обстоятельств правоохранители установили, что транспортным средством завладел 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, житель Полтавской области, недавно приехавший в столицу.

Согласно данным следствия, мужчина заметил припаркованный автобус "Богдан" во время прогулки по улице. Он открыл переднюю пассажирскую дверь, зашел в салон и нашел ключи от замка зажигания. После этого запустил двигатель и приступил к движению. Вскоре автобус столкнулся с припаркованными автомобилями Toyota и Mercedes, а затем съехал с проезжей части и врезался в дерево.

Нарушителя задержали на месте происшествия в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за незаконное завладение транспортным средством. Санкция статьи позволяет назначить наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. На время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, в Ровно полиция задержала 39-летнего мужчину, который угнал автомобиль "Volkswagen Caddy" знакомого мастера по СТО просто "чтобы прокатиться", патрульные обнаружили у него признаки наркотического опьянения.