В Житомирском районе полиция расследует смертельное ДТП, в котором погибла 44-летняя женщина

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В Житомирском районе произошло смертельное ДТП. Событие произошло 2 января около 19:30 в селе Березовцы на автодороге Киев-Чоп. На место прибыли следственно-оперативные группы областной полиции и райуправления №1 для документирования обстоятельств ДТП.

Предварительно установлено, что 29-летний житель Житомира, управляя автомобилем Mercedes, совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть. В результате полученных травм 44-летняя женщина погибла на месте.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Следователи устанавливают все детали происшествия, опрашивают очевидцев и работают над выяснением причин трагедии.

