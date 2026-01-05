В Ровенской области мужчина хранил и перевозил почти 140 кг янтаря

Фото: Национальная полиция

Правоохранители сообщили о подозрении 62-летнему жителю Вараша за незаконное приобретение, перевозку и хранение янтаря

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 6 января прошлого года в селе Довговоля Владимирецкого общества полицейские остановили минивэн "Opel Combo", которым руководил подозреваемый. В салоне авто под маскировочной сеткой обнаружили пакет с янтарем весом около 70 кг.

При оперативном сопровождении уголовного розыска было проведено пять санкционированных обысков. В гараже фигуранта обнаружили еще 68 кг янтаря-сырца.

Общий вес изъятых "солнечных камней" составляет почти 140 кг, а стоимость по ценам "черного" рынка превышает полтора миллиона гривен.

Следователи сообщили мужчине о подозрении.

На имущество подозреваемого наложен арест, решается вопрос избрания меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от 4 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в сентябре 2025 года на Львовщине пограничники задержали водителя микроавтобуса, который прятал в сиденьях янтарь на полмиллиона гривен. Мужчина рассказал, что он самостоятельно упаковал янтарь и планировал перевезти его в страны ЕС для дальнейшей реализации.