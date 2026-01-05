На Рівненщині чоловік зберігав і перевозив майже 140 кг бурштину

Фото: Національна поліція

Правоохоронці повідомили про підозру 62-річному жителю Вараша за незаконне придбання, перевезення та зберігання бурштину

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 6 січня минулого року у селі Довговоля Володимирецької громади поліцейські зупинили мінівен "Opel Combo", яким керував підозрюваний. У салоні авто під маскувальною сіткою виявили пакет із бурштином вагою майже 70 кг.

За оперативного супроводу карного розшуку було проведено п’ять санкціонованих обшуків. У гаражі фігуранта виявили ще 68 кг бурштину-сирцю.

Загальна вага вилученого "сонячного каміння" становить майже 140 кг, а вартість за цінами "чорного" ринку перевищує півтора мільйона гривень.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру.

На майно підозрюваного накладено арешт, вирішується питання обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від 4 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у вересні 2025 року на Львівщині прикордонники затримали водія мікроавтобуса, який ховав у сидіннях бурштин на півмільйона гривень. Чоловік розповів, що він самостійно упакував бурштин і планував перевезти його до країн ЄС для подальшої реалізації.