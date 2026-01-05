17:10  05 січня
На Рівненщині чоловік зберігав і перевозив майже 140 кг бурштину
12:24  05 січня
На Кіровоградщині поліція затримала наркоділка: йому загрожує до 10 років
10:38  05 січня
На Львівщині зіткнулися два авто: травмовані четверо, серед них діти
Фото: Національна поліція
Правоохоронці повідомили про підозру 62-річному жителю Вараша за незаконне придбання, перевезення та зберігання бурштину

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 6 січня минулого року у селі Довговоля Володимирецької громади поліцейські зупинили мінівен "Opel Combo", яким керував підозрюваний. У салоні авто під маскувальною сіткою виявили пакет із бурштином вагою майже 70 кг.

За оперативного супроводу карного розшуку було проведено п’ять санкціонованих обшуків. У гаражі фігуранта виявили ще 68 кг бурштину-сирцю.

Загальна вага вилученого "сонячного каміння" становить майже 140 кг, а вартість за цінами "чорного" ринку перевищує півтора мільйона гривень.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру.

На майно підозрюваного накладено арешт, вирішується питання обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від 4 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у вересні 2025 року на Львівщині прикордонники затримали водія мікроавтобуса, який ховав у сидіннях бурштин на півмільйона гривень. Чоловік розповів, що він самостійно упакував бурштин і планував перевезти його до країн ЄС для подальшої реалізації.

Рівненська область бурштин поліція підозра Вараш
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
