Смертельна ДТП на трасі "Київ–Чоп": загинуло подружжя пенсіонерів

Фото: пресслужба поліції

У Рівненському районі сталася смертельна ДТП, у якій загинуло подружжя пенсіонерів

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Аварія трапилася 9 листопада близько 13:00 на трасі "Київ–Чоп" у селі Федорівка Гощанської громади.

За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля "ВАЗ", 72-річний мешканець села Балашівка, під час виконання розвороту не переконався у безпечності маневру і не надав переваги в русі.

Внаслідок цього сталося зіткнення з позашляховиком "Volkswagen Touareg", за кермом якого перебувала 31-річна жителька Києва.

У результаті ДТП водій "ВАЗу" загинув разом зі своєю 67-річною дружиною. Обоє отримали травми, несумісні з життям, і померли на місці події.

За фактом порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті двох осіб, слідчі розпочали досудове розслідування. Правоохоронці з'ясовують всі обставини аварії та збирають свідчення очевидців.

