15:54  09 листопада
Водій у розшуку на трасі Київ–Одеса відмовився їхати до ТЦК і зчинив конфлікт із поліцією
13:53  09 листопада
Трагедія на Київщині: під час пожежі згорів двоповерховий будинок, загинув господар
13:40  09 листопада
Масова атака БПЛА на Сумщині: близько 15 дронів рухаються на Ромни
09 листопада 2025, 16:07

Смертельна ДТП на трасі "Київ–Чоп": загинуло подружжя пенсіонерів

09 листопада 2025, 16:07
Фото: пресслужба поліції
У Рівненському районі сталася смертельна ДТП, у якій загинуло подружжя пенсіонерів

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Аварія трапилася 9 листопада близько 13:00 на трасі "Київ–Чоп" у селі Федорівка Гощанської громади.

За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля "ВАЗ", 72-річний мешканець села Балашівка, під час виконання розвороту не переконався у безпечності маневру і не надав переваги в русі.

Внаслідок цього сталося зіткнення з позашляховиком "Volkswagen Touareg", за кермом якого перебувала 31-річна жителька Києва.

У результаті ДТП водій "ВАЗу" загинув разом зі своєю 67-річною дружиною. Обоє отримали травми, несумісні з життям, і померли на місці події.

За фактом порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті двох осіб, слідчі розпочали досудове розслідування. Правоохоронці з'ясовують всі обставини аварії та збирають свідчення очевидців.

Нагадаємо, на Сумщині під час об'їзду автобуса зіткнулися Renault та Honda. Троє людей отримали травми, а слідчо-оперативна група наразі встановлює всі обставини події.

ДТП Рівненська область траса подружжя загибель смертельна ДТП
